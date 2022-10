Nieuw watersportcomplex in domein van Hofstade

Het openluchtzwembad in Hofstade is al sinds 1978 niet meer in gebruik, maar daar komt binnenkort verandering in. Het wordt geïntegreerd in een nieuw en veel groter multisportcomplex. “We plannen een grote investering van 46 miljoen euro in een watersportcomplex. Naast een 50 meter-bad komt er ook een golfsurfbad en een skikabel. Het beschermde openluchtzwembad wordt ook geïntegreerd in het geheel”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. Volgens Weyts moet het haalbaar zijn om binnen een termijn van 5 jaar het project te realiseren. Voor de gemeente Zemst is het een uitgelezen kans om in de gemeente eindelijk iets te kunnen doen aan het tekort aan zwembaden. Zo'n 300.000 bezoekers zouden jaarlijks van het zwembad en het multisportcomplex kunnen genieten. Niet alleen schoolkinderen en sportliefhebbers, ook topsporters zullen er zich voorbereiden op wedstrijden.