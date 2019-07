In Grimbergen krijgt de vzw Eigen Thuis groen licht voor een nieuwbouwproject langs de Beukendreef. Eigen Thuis is een instelling die 30 volwassenen met een zware fysieke beperking huisvesting en zorg biedt. De nieuwbouw omvat 35 permanente en 5 logeerstudio's. Daarnaast komt er ook een zorghotel waar volwassenen tijdelijk terecht kunnen na een verblijf in het ziekenhhuis. Dat is een primeur voor Grimbergen. Op de plaats van het bestaande gebouw komt een buurtparkje.​