Nieuwbouw kleuterschool en speelplein op Begijnenborre ingehuldigd

In Dilbeek is de nieuwbouw van kleuterschool Jongslag en de gemeentelijke speelpleinwerking op Begijnenborre feestelijk ingehuldigd door het gemeentebestuur en de gebruikers van het pand. In het nieuwe gebouw is plaats voor acht kleuterklassen en 150 kinderen tijdens de speelpleinwerking. De typische bomencirkel en het vele groen op het terrein waren het startpunt om duurzame en toegankelijke infrastructuur te bouwen dei de buitenruimte in het gebouw trekt.