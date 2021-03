Nieuwe bomen in Dilbeek dankzij Klimaatbossenactie

Deze week steken vrijwilligers van Natuurpunt Dilbeek de handen uit de mouwen en planten in het Begijnenborrebos-Zibbeek 60 bomen. Van november tot februari liep een gsm-inzamelactie van Recupel en Natuurpunt in het kader van de Klimaatbossenactie van het strategisch project Opgewekt Pajottenland. “Wereldwijd wordt slechts 1 procent van alle gsm’s gerecycleerd terwijl ze vol kostbare metalen zitten”, legt gedeputeerde Ann Schevenels uit. “Opgewekt Pajottenland deed een beroep op het bedrijf Out of Use om de afgedankte toestellen en tweede leven te geven of de componenten te recycleren.” De actie leverde maar liefst 725 gsm’s op, goed voor 60 nieuwe bomen of 236m² aangeplant bos.