Nieuwe crèche voor 100 kinderen opent in Zaventem

“Een kinderdagverblijf als dit is broodnodig in de regio, want de vraag naar kwalitatieve kinderopvang in Vlaams-Brabant blijft groot. In de ruime regio rond Zaventem zijn er zo'n 300 plaatsen tekort”, zegt Filip Standaert, manager van Partena Kinderopvang. De nieuwe crèche kreeg de naam Zebrazoen en is volgens Partena een van de grootste van het land. “Er zullen 7 verschillende leefgroepen zijn, met telkens een mix van kindjes tussen de 0 en de 3 jaar zodat ze van elkaar kunnen leren en de groepen qua aantal huiselijk en op maat van de kindjes blijven”, legt Standaert uit. Het kinderdagverblijf is gevestigd in het gebouw van het Armonea-woonzorgcentrum in de Jozef Van Damstraat. Er werken 18 kinderbegeleiders.