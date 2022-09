Nieuwe fietsinfrastructuur in Zaventem en Hoeilaart

Er komt een stuk fietssnelweg langs de Tramlaan in Zaventem. De provincie Vlaams-Brabant maakt daar bijna 3 miljoen euro voor vrij. Ook in Hoeilaart wordt er geïnvesteerd in fietsinfrastructuur. Daar komt een fietspad aan het Stationsplein in Groenendaal.

Het traject van de fietssnelweg F203 situeert zich langs de Tramlaan en loopt vanaf het kruispunt van de Leopold Nantierlaan tot aan het kruispunt met de Molenstraat. Momenteel loopt aan de zuidelijke zijde van de Tramlaan een smal dubbelrichtingsfietspad. De kruispunten van de Tramlaan met de verschillende zijstraten bieden momenteel onvoldoende veiligheid voor overstekende fietsers. Het nieuwe stuk fietssnelweg wordt met een breedte van 4 meter aangelegd in zwart asfalt.

Om de veiligheid van overstekende fietsers te garanderen, wordt de snelheid op de Tramlaan beperkt tot 50 kilometer per uur. Op de kruispunten komen er verhoogde oversteekplaatsen en rode asfalt voorzien van stopstrepen om te benadrukken dat fietsers op de fietssnelweg voorrang hebben. Er komen ook 57 nieuwe verlichtingspunten op het stuk F203 om de fietsers voldoende zichtbaarheid te geven.

Fietspad Groenendaal

In Hoeilaart investeert de provincie bijna 340.000 euro voor de aanleg van een fietspad langs het Stationsplein van Groenendaal. Het Stationsplein was al verhard en in gebruik voor parking, bushaltes en auto-circulatieruimtes, maar er was nog geen fietspad. Het nieuwe pad zal aansluiten op de fietssnelweg F205 van La Hulpe naar Brussel. Het pad wordt 452 meter lang, heeft een breedte van 4 meter en is aangelegd in zwarte asfalt. De oversteekplaatsen worden in het rood aangeduid.