Nieuwe geluidsschermen in Kraainem en Wezembeek-Oppem

1 rijstrook afgesloten op binnenring tussen Wezembeek-Oppem en Vierarmentunne

Tot nu toe gebeurden de werken in Wezembeek-Oppem en Kraainem vooral vanop de berm langs de snelweg. Enkel wanneer het niet anders kon, werd voor een beperkte periode een rijstrook ingenomen. Zo bleef de verkeershinder tot nu toe relatief beperkt. Vanaf vrijdagavond 11 september start een aannemer langs de binnenring tussen de oprit in Wezembeek-Oppem (nr. 2) en de ingang van de Vierarmentunnel. De aannemer zal greppels en kolken vernieuwen, de nieuwe geluidsschermen plaatsen en de keermuur langs de ring met absorberend materiaal bekleden.

Vertragingen op binnenring

Vanaf 11 september tot eind december wordt er tussen de oprit van Wezembeek-Oppem en de Vierarmentunnel één rijstrook van de binnenring ingenomen. Het verkeer moet er dus over twee rijstroken in plaats van de drie die er nu beschikbaar zijn. Hoewel het verkeer nog niet even druk is als in de periode voor het coronavirus, zal dit toch vertragingen veroorzaken op de Brusselse binnenring.

Vanaf eind september ook rijstrook afgesloten op buitenring

Vanaf vrijdag 25 september tot eind november 2020 wordt ook op de buitenring één rijstrook afgesloten om de greppels te vernieuwen en de geluidsschermen te plaatsen. Ook dat zal met hinder gepaard gaan.

8 kilometer aan nieuwe geluidsschermen

In totaal komt er langs de ring in Wezembeek-Oppem en Kraainem zo’n 8 kilometer aan nieuwe schermen. Er komen schermen op nieuwe locaties maar ook alle verouderde schermen worden vervangen. Tegen eind 2020 zijn alle geluidsschermen geplaatst.