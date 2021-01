Nieuwe parkeerbeleid Halle met drie betalende zones van kracht

In Halle is vandaag het nieuwe eenvormige parkeerbeleid van kracht gegaan. Het centrum van de stad wordt voortaan ingedeeld in drie betaalzones en een stuk waar de parkeerschijf geldt. Als algemene regel geldt: hoe dichter in het centrum je parkeert, hoe duurder.

Het nieuwe parkeerbeleid in Halle komt er onder meer met het oog op de bouw van een parkeertoren door de NMBS aan Nederhem en de aanleg van de ondergrondse parking aan sportcomplex De Bres. Daardoor komt er bovengronds ruimte vrij die als park, rustzone of belevingsplein kan worden gebruikt. Maar die parkeerprojecten zijn alleen rendabel als er in de omgeving een duidelijk een eenvormig parkeerbeleid geldt.

Voortaan zijn er drie verschillende betaalzones die elk een kleur krijgen: rood, groen en geel. Die kleuren vind je terug op de nieuwe digitale parkeerautomaten. Daar kan je ook met de kaart, via een app of via sms betalen. In de blauwe zone moet je niet betalen, maar wel je parkeerschijf leggen voor maximaal twee uur.

Bewoners

Voor bewoners en mensen die in de stad werken, gelden er uitzonderingen indien ze een bewonerskaart of abonnement hebben. Omdat het nieuwe parkeerbeleid wordt uitgerold met een nieuwe technologische ondersteuning op basis van je nummerplaat, moet je wel een nieuwe bewonerskaart of nieuw abonnement aanvragen. De huidige kaarten zijn geldig tot 28 februari 2021.

