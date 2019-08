Nieuwe stap voor Remco Evenepoel: trainen in Monaco

Wielrenner Remco Evenepoel uit Schepdaal breekt met zijn vriendin Oumi en zal in de toekomst regelmatig naar Monaco trekken om te trainen. Van een officiële verhuis is geen sprake. Dat onderstreept Patrick Evenepoel in een telefonische reactie aan onze redactie.

Het gaat hard voor de kannibaal uit Schepdaal. Sinds hij dik twee jaar geleden de switch maakte van het voetbal naar het wielrennen kent Evenepoel alleen successen. Vorig jaar werd hij in Innsbruck wereldkampioen bij de junioren en dit jaar maakte hij de overstap van de beloften naar de profrenners.

Dat Evenepoel zich gaag wil toeleggen op het rondewerk is geen geheim. Trainen daarvoor kan perfect in Monaco en omgeving. Veel toprenners doen dat. Van een officiële verhuis is echter geen sprake. Een kennis van Patrick Evenepoel, de vader van Remco, heeft een appartement in Monaco dat hij ter beschikking stelt van zijn zoon. Als Remco wil trainen in de buurt van Monaco kan hij daar logeren. Van een officiële verhuis is dus geen sprake. Dat is financieel ook niet haalbar voor de jonge wielrenner.