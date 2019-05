Voetbalclub Eppegem stelt Stef Van de Velde uit Ternat aan als nieuwe trainer. De man is geen onbekende in de voetbalwereld.

Stef Van De Velde heeft meer dan 15 jaar ervaring in het nationale voetbal. Zo was hij actief bij Berchem Sport, Diegem, Dender en Lebbeke. Van de Velde moet Eppegem uitbouwen tot een volwaardige nationaler. Een vlotte doorstroming van eigen jeugdspelers is daarbij belangrijk.

Of Eppegem volgend seizoen in de tweede amateurklasse blijft of zakt naar de derde amateurklasse, is nog niet geweten. Dat hangt af van wie de eindronde in de tweede amateurklasse wint.