Nina Butera genomineerd voor Zomerhit Radio 2

Nina Butera kan opnieuw iets afvinken van haar bucketlist. De nog altijd maar 16-jarige Leeuwse zangeres is genomineerd voor de Zomerhit van Radio 2. Haar duet met White Bird ‘Van Vooraf Aan’ is één van de kanshebbers op de prijs.

Opvallend is dat het nummer uitgebracht in volle lockdown. Ook de bijhorende clip werd in volle coronacrisis opgenomen. Nina en White Bird, in het dagelijkse leven Bert Van Renne, namen daarbij scènes op vanuit hun kot. Die werden nadien aan elkaar gemonteerd. Naast Nina Butera staan ook onder meer Hooverphonic, The Starlings, Laura Tesoro en Clouseau op de shortlist.

Voor de Leeuwse zangeres is het haar eerste nominatie voor de prijs. Vorig jaar won ze wel al de Loftrompet van MENTtv voor beste debuut. De winnaar van de Zomerhit wordt op 16 augustus bekendgemaakt.