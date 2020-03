NMBS en Infrabel voelen gevolgen van coronavirus, bijna 50 treinen geschrapt

De maatregel moet NMBS en Infrabel wel nog toelaten 97 procent van het normale aanbod te verzekeren. "Alle lijnen zullen bediend blijven en de samenstelling van de treinen zal indien nodig versterkt worden om een matige bezettingsgraad te behouden en op die manier het risico op besmetting tussen de reizigers te beperken."

Volgens NMBS en Infrabel kan het aanbod op termijn nog verder aangepast worden. "Onder meer op basis va het absenteïsme van zieke personeelsleden van beide ondernemingen of de bezettingsgraad van de treinen. We volgen alles op de voet op en aanpassingen zodat we onze diensten kunnen blijven aanbieden op alle belangrijke assen."