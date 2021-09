NMBS, MIVB en De Lijn werken aan flexibele abonnementen na coronacrisis

De cijfers van het aantal reizigers op het openbaar vervoer, zitten nog lang niet op het peil van voor de coronacrisis. Ook in de Vlaamse Rand kiezen veel mensen er nog altijd voor om hun auto te nemen, uit vrees voor een coronabesmetting. Anderzijds zorgt het telewerken ervoor dat ze minder vaak naar kantoor moeten. De NMBS, De Lijn en de MIVB zien daardoor ook hun aantal abonnees slinken en gaan werk maken van flexibele abonnementen. Dat bleek tijdens een panelgesprek gisteren van Voka Metropolitan en Voka Vlaams-Brabant. “De NMBS werkt volop aan een flexibel abonnement, dat in digitale vorm zal aangeboden worden aan de 300.000 abonnees”, vertelde Matthias Dubois, head of marketing van de NMBS. “Het nieuwe abonnement richt zich tot pendelaars die enkele dagen per week thuiswerken en zal 4 formules kennen: 120 dagen en 80 reisdagen over een periode van 12 maanden, en 10 dagen en 6 reisdagen over een periode van een maand.” Het flex-abonnement komt er voor de zomer van 2022.

100-rittenkaart bij MIVB

De MIVB lanceert dan weer een flexibele formule van een 100-rittenkaart. Die is geldig gedurende 90 dagen. “Dit speelt in op het telewerken en biedt ook combinatiemogelijkheden met privé-verplaatsingen”, legt Tamara De Bruecker, deputy CEO van de MIVB, uit. “Ook bij De Lijn wordt er bekeken of er een nieuwe tariefformule kan komen voor pendelaars die deels thuis werken”, liet Philippe Jacobs, vervoerregiomanager Vlaamse Rand, weten.