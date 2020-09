Nog hinder tot vanavond door oliespoor op A12

Vanochtend kwamen experts ter plaatse om te bekijken of de schoonmaakwerken op de A12 afdoende zijn gebleken. “Uit de stroefheidsproeven is gebleken dat het wegdek in de zone voor en na het kruispunt van de Kerkhofstraat in Londerzeel niet klaar is voor gebruik”, laat Anton De Coster van Wegen en Verkeer weten. “Het asfalt moet afgeschraapt worden en er zal een nieuwe asfaltlaag aangebracht worden op het kruispunt zelf en in de zone voor en na het kruispunt. De frees- en asfaltwerken zullen op donderdagnamiddag gebeuren. De herstelling zal alles samen duren tot donderdagavond. De avondspits van donderdag blijft dus jammer genoeg niet van hinder gespaard, want er zal maar een rijstrook openblijven voor het verkeer voor en na het kruispunt in Londerzeel. Vrijdagochtend zal het verkeer normaal kunnen verlopen.”