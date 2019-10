Nog meer wegenwerken op Assesteenweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert een maand lang werken uitvoeren op de Assesteenweg in Wambeek. Het fietspad wordt in beide richtingen vernieuwd. Opvallend, de werfzone ligt op drie kilometer van het op- en afrittencomplex in Ternat. De werken daar veroorzaakten de voorbije dagen heel wat fileleed.

Vanaf 14 oktober wordt een maand lang het fietspad onder handen genomen. "Vanaf het kruispunt met de Dronkenborrestraat worden over een afstand van 600 meter in beide richtingen de klinkers van het fietspad uitgebroken en vervangen door een asfaltverharding. De aannemer start de werken aan het fietspad in de rijrichting van Eizeringen en wisselt nadien de werken in de rijrichting van Ternat", meldt Agentschap Wegen en Verkeer.

Door de complexiteit van de locatie, met onder meer een spoorwegbrug en middenberm, zullen de werken in vier fases verlopen. "Er wordt enkel gewerkt tijdens weekdagen. Het verkeer zal via werflichten beurtelings kunnen doorrijden. Om de verkeersveiligheid te garanderen kan het nodig zijn dat tijdens één of meerdere fasen de verkeerslichten permanent blijven staan", aldus Wegen en Verkeer.

De fietsers kunnen tijdens de werken gebruik van de rijstrook die voor het autoverkeer afgesloten is. De werken vallen samen met de werken iets verderop aan het op- en afrittencomplex in Ternat. Die veroorzaakten de voorbije dagen zoveel hinder dat de Assesteenweg gedeeltelijk moest afgesloten worden.