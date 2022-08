Nooit eerder verhuisden zoveel Brusselaars naar Vlaamse Rand

Vorig jaar verhuisden zo’n 24.000 Brusselaars naar Vlaanderen, vooral dan de Vlaamse Rand. Dat zegt de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB) Vlaanderen op basis van cijfers van de FOD Binnenlandse Zaken. Het gaat om een recordaantal. “De dure prijzen in Brussel en een toenemende vraag naar woningen met tuin of terras zijn de belangrijkste verklaringen", klinkt het bij CIB Vlaanderen.

In 2021 verhuisde een recordaantal van 23.980 Brusselaars naar Vlaanderen. 8.551 Vlamingen kozen vorig jaar voor Brussel als nieuwe woonplaats. “Sinds 2011 is het aantal Brusselaars dat zich in Vlaanderen vestigt stelselmatig gestegen. Vastgoedmakelaars zien sinds corona opvallend veel meer vraag naar woningen met tuin en appartementen met terras. In die zoektocht verlaten kopers steeds vaker de stad en zoeken ze hun toevlucht tot woningen in buitengebieden”, zegt Kristophe Thijs van CIB Vlaanderen.

Een trend die zich dit jaar lijkt door te zetten. De eerste vijf maanden verhuisden al zo’n 10.000 Brusselaars naar Vlaanderen. “Vastgoedkantoren in de Vlaamse Rand wijzen ook steevast op de impact van de prijzen van huizen en appartementen. Die zouden Brusselaars voor de Vlaamse woningmarkt doen kiezen. De inwoners van duurdere Brusselse gemeenten zoeken bijvoorbeeld hun toevlucht tot Hoeilaart, Sterrebeek en Kraainem. Daar krijgen ze waar voor hun geld, met daarbovenop een vlotte verbinding naar de hoofdstad”, gaat Thijs verder.

Ook de registratierechten duwen Brusselaars richting Vlaanderen. In Vlaanderen betaal je 3% registratierechten, in Brussel 12,5%. Al worden die vanaf volgend jaar lager. “Het is maar de vraag of die de Brusselse uittocht zal afremmen”, meent Thijs. “Ook op de huurmarkt zien we dezelfde tendens. Vele huurwoningen in de Rand zijn veel betaalbaarder dan in de hoofdstad en bieden een beter comfort. Bovendien zet nieuwe Brusselse wetgeving de huurmarkt in de hoofdstad onder druk waardoor de krapte er mogelijk nog groter wordt”, benadrukt Thijs.

Welke Brusselaars verhuizen naar Vlaamse Rand?

Uit recent onderzoek van BRIO Brussel blijkt dat één op de drie verhuizers geboren is buiten België. In de helft van de gevallen gaat het om inwoners uit Europa, één derde komt uit het Noorden van Afrika of Turkije. Amper 7% van de Brusselaars die zich vestigen in de Vlaamse Rand, is opgegroeid in Vlaanderen. Deze groep lijkt bovendien eerder geneigd te zijn naar hun geboorteregio te verhuizen.

Het is niet enkel de middenklasse die verhuist. “Eén derde van de verhuizers behoort tot de lagere sociale klassen. Zij vestigen zich vaak in de voorstedelijke Noordrand. De hogere klassen vestigen zich vooral in welgestelde zuidelijke en zuidoostelijke randgemeenten”, klinkt het bij de onderzoekers van BRIO Brussel. “De jongere leeftijdscategorieën van mensen tot 44 jaar domineren de uitstroom, net zoals de samenwonenden zonder kinderen.”