Noor Vidts werpt blik op Olympische zomer: “Een bepaald doel heb ik nog niet”

Volgende zomer vinden in Parijs de Olympische spelen in Parijs plaats. Het wordt dan uitkijken naar Noor Vidts. De Vilvoordse meerkampster is in volle voorbereiding op de Olympische zomer. “Een bepaald doel heb ik nog niet voor Parijs. Die stel ik liever tijdens het seizoen”, zegt de nuchtere Vidts.

Noor Vidts groeide de voorbije jaren uit tot een meerkampster van wereldniveau. Goud op WK indoor in 2022, goud en brons op het EK indoor in 2021 en 2023 en een 4de plek op de Olympische Spelen in Tokio. Dankzij die prestaties behoort ze sinds kort tot Team Visa samen met verschillende andere Olympiërs over heel de wereld. “Haar niet aflatende vastberadenheid tijdens de wedstrijden en haar aanstekelijke glimlach zijn een streling voor het oog. Naast de explosieve records en mooie momenten van verstandhouding met haar fans, staat Noor ook symbool voor sportiviteit en openheid naar anderen”, heeft Visa lovende woorden over Vidts.

Het steun betekent voor de Vilvoordse een stevige duw in de rug. “Ik voel me vereerd dat ik dankzij de financiële en morele steun mij kan toeleggen op de kleinste details. Ik kan mij nog grondiger voorbereiden op het nieuwe seizoen. Met Parijs ben ik nog niet echt bezig, maar het zit wel in mijn achterhoofd. Het zorgt voor extra excitement. Het zal speciaal worden om er te staan, want in Tokio was er weinig publiek. Iets wat nu ongetwijfeld anders zal zijn. Een bepaald sportief doel heb ik nog niet. Die doelen stel ik liever tijdens het seizoen, ik probeer gewoon in de beste vorm op dat moment te staan," aldus Vidts.