Oetingen ontvangt top van Belgische paardensport op ‘triatlon voor paarden’

In Oetingen, bij Gooik, vond afgelopen weekend een nationale eventingwedstrijd plaats. Daarbij nemen amazones en ruiters het in drie disciplines tegen elkaar op: dressuur, jumping en cross country. Het is de eerste keer dat de wedstrijd in Oetingen georganiseerd werd.

Heel wat spektakel afgelopen zondag in Oetingen. Zo’n 300 amazones en ruiters geven het beste van zichzelf op een nationale eventingwedstrijd. “Het is een soort triatlon voor paarden. Ze moeten dan ook veelzijdig geschoold worden”, zegt organisator Dirk Lison. “Topruiters komen met hun jonge paarden naar wedstrijden als deze om hun talenten op te leiden. Pas als de paarden 8 of 9 jaar zijn, zijn klaar voor wedstrijden op internationaal topniveau. Het is een eer voor onze regio om die paarden en goede ruiters tot bij in hartje Pajottenland te krijgen.”

Op de wedstrijd in Oetingen ook heel wat lokaal talent, zoals Senne Vervaecke uit Lennik. Senne leeft voor de adrenaline van dit soort wedstrijden, maar hij geniet toch het meest van de hechte band met z’n paard, die je echt nodig hebt. “In de cross zijn heel veel smalle hindernissen die best eng zijn voor paarden. Dan moeten ze je honderd procent kunnen vertrouwen om die te durven nemen”, aldus Senne. “Mijn ambities? Een goede plek op het wereldkampioenschap dit jaar, én binnen twee jaar hoop ik uiteraard de Olympische Spelen in Parijs te staan.”