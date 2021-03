Okay-warenhuis in Hofstade overvallen: twee gemaskerde daders bedreigen kassierster met mes

Er lijkt sprake van een golf van overvallen in onze regio. Twee gemaskerde en gewapende mannen hebben donderdagavond het Okay-warenhuis in Hofstade (Zemst) overvallen. Ze gingen ervandoor met de inhoud van de kassa. Niemand raakte gewond. Dat bevestigen de lokale politie en het parket Halle-Vilvoorde.

“De overval op de Okay aan de Tervuursesteenweg vond plaats iets voor sluitingstijd om 18.40 uur”, legt korpschef Filip Van Steenbergen van de zone KASTZE uit. “Twee gemaskerde mannen zijn de winkel binnengedrongen en hebben de kassierster bedreigd met een mes. Ze namen de inhoud van de kassa mee en zijn te voet vertrokken. Wellicht hadden ze in de omgeving een brommer klaarstaan waarmee ze verdwenen.”

Het is nog niet duidelijk hoeveel de buit bedraagt. “De daders hebben we niet kunnen vatten of identificeren, maar er zijn wel een paar sporen die we onderzoeken.”

Er lijkt niet meteen sprake van een link met de overvallenreeks in het Vilvoordse. Daar werd woensdagmiddag eerst een bakker overvallen in Peutie en ‘s avonds een apotheek in het centrum. Ook vorige vrijdag werd al een apotheek overvallen in Peutie. Hier ging het telkens over één dader.