Oldtimers doorkruisen Pajottenland richting woonzorgcentra

Liefhebbers van oude wagens konden zaterdag hun hart ophalen in het Pajottenland. Een hele dag lang doorkruiste namelijk een stoet oldtimers het glooiende Pajotse landschap. Aanleiding was het oldtimerevenement 'In het spoor van Zeppos', een samenwerking tussen onder andere de gemeente Roosdaal en de Pajotse Oldtimer Vrienden.

Onderweg hielden meer dan 50 oldtimers halt aan drie woonzorgcentra. Onder meer de bewoners van Maria Assumpta keken met glimmende ogen naar de oldtimerparade. De oldtimerparade is intussen al aan de derde editie toe. Ze ontstond in 2019 als een statisch oldtimertreffen in Roosdaal. Door corona was er in 2020 geen editie en vorig jaar een alternatieve versie, een rondrit die ook naar Dilbeek en Pepingen ging. Deze keer besloot de organisatie beide versies te combineren. “Alle bewoners van de drie woonzorgcentra kunnen echt genieten van al die mooie wagens. Het doet ons plezier dat we ze zonder beperkingen het volledige programma kunnen aanbieden”, aldus bezieler Arjen Geerts.