Ombudsman luchthaven vreest voor veiligheid: “Ik ben al van auto veranderd en neem een andere weg naar het werk”

Philippe Touwaide (62), de ombudsman van de luchthaven van Zaventem, voelt zich niet meer veilig en dient een klacht in tegen onbekenden. Hij kreeg de laatste zes weken 400 berichten met valse klachten, maar ook doodsbedreigingen. De berichten zijn zogezegd afkomstig van Grimbergenaars. Touwaide – die nochtans wel wat gewoon is - neemt intussen verregaande maatregelen om zichzelf te beschermen.

Sinds begin oktober werden er bijna vierhonderd online berichten gestuurd naar de ombudsdienst van de luchthaven, door personen die zogezegd in Grimbergen wonen. “Het is een echte lastercampagne”, zucht Touwaide. “Er staan ook doodsbedreigingen in, gaande van 'u moet sterven' tot 'we gaan u wegwerken'.”

Volgens de ombudsman zijn de klachten nep. “De namen komen niet overeen met de huisadressen en de e-mailadressen blijken niet te bestaan. Er is sprake van twee fysieke adressen in Grimbergen op de Spaanse Lindebaan en de Zilverstraat. Ik ben zelf ter plaatse geweest om te zien wat het probleem was. Op één adres kwam ik terecht bij oud-burgemeester Jean-Pol Olbrechts. Hij viel uiteraard totaal uit de lucht.”

Veel fouten

Van de 400 berichten is er maar één emailadres dat klopt. Bij de andere adressen kwam ons antwoord telkens terug.

Qua inhoud zijn er volgens Touwaide duidelijke parallellen zichtbaar in de berichtenstroom. “Er staan telkens veel fouten in het Frans en dezelfde onbeleefdheden komen terug. De IP-adressen veranderen vreemd genoeg wel elke dag. Ik denk dat het gaat om één persoon die ziek is en die denkt dat de vliegtuigen daar de oorzaak van zijn. Daarbij focust dit individu zich op de vliegbewegingen en neemt mij als mikpunt.”

James Bond

Touwaide neemt één en ander wel ernstig. “Het is nochtans al de derde keer dat ik dit meemaak. Maar deze lastercampagne blijft maar duren, al zes weken lang. Het houdt niet op. Elke dag opnieuw word ik bedreigd en geïntimideerd. Ik ga woensdagmiddag klacht indienen met burgerlijke partijstelling bij de gerechtelijke politie van Brussel.”

Touwaide heeft zelf ook al een aantal veiligheidsmaatregelen genomen. “Ik ben van voertuig veranderd en neem een andere weg naar het werk. Ik controleer ook telkens mijn wagen. Het is nog niet zo ver gekomen dat ik ‘s avonds à la James Bond een lucifer tussen mijn motorkap steek om ’s ochtends zeker te zijn dat er niemand aan geprutst heeft, maar het scheelt niet veel... Ik ben dus wel voorzichtig.”

De Zwarte Piet

De ombudsman geeft aan dat het diep zit. “Ik werk op dit dossier al meer dan 20 jaar en ik doe mijn best. Ik ga zelfs slapen bij inwoners om te weten hoe het effectief bij hen gesteld is met het vliegtuiglawaai. Ik denk dan ook dat ik een goede ombudsman ben. Ik ben echter niet verantwoordelijk voor het baangebruik of de routes van de vliegtuigen. Ik geef advies aan de regering en daar houdt het bij op. De klachten komen uiteraard bij mij terecht: ik ben de Zwarte Piet in dit dossier. Daarmee heb ik geen enkel probleem, maar ik moet niet bedreigd worden. Ik ben een publiek ambtenaar en ik verdien het dat men beleefd blijft met mij.”