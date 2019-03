Omgewaaide bomen zorgen voor hinder

Het is een stormachtige dag en dat zal je geweten hebben. Op de Binnenring rond Brussel is de rijweg ter hoogte van Groenendaal volledig versperd door omgewaaide bomen. Ook op andere snelwegen in onze regio is er hinder. Het provinciedomein van Huizingen bleef door de aangekondigde storm dicht vandaag. Het noodnummer 1722 blijft voorlopig actief.