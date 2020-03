Ondernemers helpen noodlijdende verenigingen

De impact van de coronacrisis laat zich voelen op vele vlakken. Ook het verenigingsleven heeft het hard te verduren. Heel wat activiteiten kunnen nu niet meer plaatsvinden en dat heeft voor de verenigingen zware financiële gevolgen. Een aantal Belgische ondernemers wil die noodlijdende verenigingen een financieel duwtje in de rug geven. Ze bundelen daarvoor de krachten in het Grimbergse online platform Trooper.

Door de coronacrisis zijn er geen wafelbakken, geen mosselfeesten en geen fuiven meer mogelijk om geld in het laatje te brengen. Allemaal inkomsten die verenigingen nodig hebben voor hun werking. De Scouts uit Asse bijvoorbeeld moeten het nu stellen zonder de inkomsten uit hun jaarlijkse fuif. “Die activiteiten zijn opstapjes naar ons kamp en het materiaal dat we daarvoor willen aankopen. De koelkasten waren bijvoorbeeld aan vervanging toe. Dat zijn kosten die we dit jaar moeilijk gaan kunnen maken”, zegt groepsmeider Lars Myny.

JBC, Torfs, Brantano ICI Paris XL en ZEB starten daarom een actie. Onder de noemer #shopinjekot willen ze geld inzamelen voor de verenigingen die nu vaak financiële verliezen lijden. Ze doen daarvoor beroep op het intussen gekende platform Trooper. Het principe daarvan is eenvoudig: als je via Trooper online koopt, vloeit er zo'n 5% van het aankoopbedrag naar de vereniging van jouw keuze, zonder dat het de koper iets kost.

“Ik vind het heel mooi wat die bedrijven doen”, zegt Elisabet Lamote uit Grimbergen, oprichtster van het platform Trooper. “Ze voelen heel hard, dikwijls vanuit hun eigen ervaring, hoe belangrijk dat verenigingsleven is voor de maatschappij. Het is voor hen precies vanzelfsprekend dat ze deze actie opzetten.”