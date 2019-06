Onderzoek naar aanslagen 22 maart afgerond

Drie jaar en drie maanden, zolang heeft het onderzoek naar de aanslagen geduurd. 800 mensen in totaal, van slachtoffers of hun nabestaanden tot burgerlijke en benadeelde partijen, alleemaal kregen ze een brief met de mededeling dat het onderzoek overgemaakt is aan federaal procureur Frédéric Van Leeuw.

Hij of de burgerlijke partijen kunnen wel nog bijkomend onderzoek vragen, maar het federaal parket wil zo snel mogelijk een eindvordering opstellen. “Dit is de eerste stap naar een proces. We gaan het onderzoek bestuderen en bepalen wie zich voor welke daden moet verantwoorden. We willen daar snel werk van maken, maar geen stappen overslaan en alle procedures doorlopen”, zegt Eric Van der Sypt van het federaal parket.

Na de eindvordering verhuist het dossier naar de raadkamer. Die beslist wie voor het Hof van Assisen moet verschijnen. Waar het proces doorgaat is nog niet bekend. Omdat alle assisenzalen in ons land te klein zijn, wordt onder meer gedacht aan de oude NAVO-gebouwen en de legerkazerne in Peutie. Bij de aanslagen op 22 maart vielen in ons land 32 doden en raakten meer dan 340 mensen gewond.