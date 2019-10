Onderzoek naar moord op drogist afgesloten

Er zijn alleen maar vraagtekens in het onderzoek naar de moord op Verhaeghe. In de nacht van 3 op 4 mei 2016 werd hij met een nekschot vermoord op de oprit van zijn woning in Kampenhout. Speurders kwamen te weten dat Verhaeghe een buitenechtelijke relatie had met een jonge Thaise masseuse uit Zaventem en onderzochten of zijn vrouw hem had laten vermoorden. Zij werd een tijd opgepakt en in verdenking gesteld. Toch kan haar niks ten laste gelegd worden. Ook werd in het professionele milieu van Verhaeghe rondgekeken. Verkocht hij een grote hoeveelheid zwavelzuur aan criminelen?

Drie jaar na de mysterieuze moord is het onderzoek afgesloten. Behalve de echtgenote van Verhaeghe is er nooit een echte andere verdachte geweest. Het parket moet nu beslissen wat er zal gebeuren.