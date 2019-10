Ongerustheid over mogelijke sluiting van crèche in Liedekerke

Kinderdagverblijf De Bijtjes is momenteel gehuisvest in een gebouw van het Gemeenschapsonderwijs in de Kleemputtenstraat in Liedekerke. Maar daar moet de crèche wellicht vertrekken omdat de scholengroep Dender met plaatsgebrek zit en op zoek is naar extra gebouwen. De huurovereenkomst zou intussen opgezegd zijn en de ouders zouden in een brief van de uitbaters te lezen hebben gekregen dat de crèche er zelfs helemaal de brui aan wil geven vanaf februari. Het gemeentebestuur van Liedekerke gaat nu met alle partijen aan tafel zitten om een oplossing te zoeken.

Meer hierover vanavond in ons nieuws.