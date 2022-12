Ontbrekende schakel fietssnelweg F1 in Zemst ingefietst

In Zemst is vandaag het laatste stukje fietssnelweg van de F1 ingehuldigd. Het oude fietspad op de brug over de E19 is vervangen door een dubbelrichtingsfietspad dat aansluit op de F1. De F1 is één van de belangrijkste fietssnelwegen in onze regio die Mechelen verbindt met Vilvoorde.

Om te registreren hoeveel fietsers gebruik maken van het nieuwe stuk fietssnelweg is er een elektronische fietsenteller voorzien. Die toont nu al aan dat het nieuwe fietspad op de grens van Zemst met Mechelen populair is. De ontbrekende schakel van de fietssnelweg F1 wordt gretig gebruikt. “Dit is dan ook het sluitstuk van het project,” legt Raf Van den Broeck van het Agentschap Wegen en Verkeer uit. “We zijn blij dat we de renovatie van de brug konden combineren met de aanleg van het stuk fietspad. Dit is een sterke schakel in het hele netwerk.”

De renovatieplannen voor de brug lagen in 2012 al op tafel, maar het eerste voorstel werd door de gemeente Zemst afgeschoten. Het stuk fietssnelweg was niet breed genoeg. “Dit was belangrijk voor ons. We zijn dan ook tevreden dat er toch een dubbelrichtingsfietspad is gekomen. Dit is een belangrijk element voor onze jeugd. Zij kunnen nu veilig naar Mechelen fietsen,” zegt burgemeester van Zemst Veerle Geerinckx (N-VA).