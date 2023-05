Onthaal politiepost wordt verbouwd: “Meer oog voor de privacy”

Het politiegebouw in Londerzeel is de hoofdpost van de politiezone KLM. Van hieruit vertrekken onder andere de interventieploegen. Er zijn ook onthaalposten in Meise en Kapelle-op-den-Bos. “De huidige infrastructuur zorgt niet voor de nodige privacy van de melder van een klacht”, zegt korpschef Alain Meert. “Mensen kunnen soms horen wat een voorganger aan het onthaal vertelt en dat willen we vermijden. Ook de veiligheidsvoorschriften zijn in het kader van terrorisme verscherpt.”

Recent zijn er nog nieuwe richtlijnen uitgevaardigd over hoe een onthaal er juist moet uitzien. “We gaan die richtlijnen nu volgen door de balie te verbouwen. De algemene inspectie had tijdens een bezoek aan onze politiepost aanbevelingen gedaan. Die waren niet verplicht om uit te voeren, maar wel sterk aangeraden. Daarom komt er nu onder andere kogelwerend glas aan het onthaal om onze medewerkers te beschermen”, zegt Meerts.

De werkzaamheden zullen minstens 60 werkdagen duren. Tijdens de werken, is het onthaal geopend via een zij-ingang. De normale openingsuren blijven gelden. Meer informatie over de voortgang van de werken, kan je vinden op de website van de politiezone KLM.