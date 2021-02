Ook basisschool en BKO Lot sluiten tot krokusvakantie

Midden deze week werd een clusterbesmetting vastgesteld bij de buitenschoolse opvang De Malleboot in Lot. Vrijdag werden daarom meer dan 100 kinderen en personeelsleden getest in de opvang en in de basisschool. “Uit de testresultaten zijn een aantal extra besmettingen gekomen. Niet meteen iets om ongerust over te zijn, maar de lokale crisiscel onderwijs beslist toch om volgende week een afkoelingsweek in te lassen”, zegt burgemeester Hugo Vandaele (CD&V). “Dat geldt zowel voor de gemeenteschool van Lot als voor de buitenschoolse opvang De Malleboot Lot. De gemeenteschool van Lot schakelt vanaf maandag 8 februari tot en met vrijdag 12 februari over op afstandsonderwijs. Er wordt geen noodopvang voorzien.” Ook De Malleboot sluit tot vrijdag 12 februari. In heel Beersel geldt ook tot en met donderdag 11 februari een verbod op naschoolse activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar.