Ook bij Incovo en Interza mogen alle plastic verpakkingen vanaf 1 april in de blauwe PMD-zak

Vanaf 1 april krijgen, na Intradura, ook Incovo en Interza van verpakkingsorganisatie Fost Plus de toelating om alle plastic verpakkingen in de blauwe PMD-zak in te zamelen. Inwoners kunnen na de laatste pmd-ophaling in maart de gewijzigde sorteerregels thuis beginnen toepassen.