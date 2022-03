Ook de veiligheidsdiensten zijn klaar voor Carnaval Halle

Het is vandaag nog relatief rustig in het centrum van Halle, maar alles wijst erop dat het carnavalsweekend voor de deur staat. Hier wordt de komende dagen een massa volk verwacht, sommigen vrezen zelfs voor een overrompeling en daar kan je als stadsbestuur maar beter goed op voorbereid zijn. “We voorzien daarom voldoende politiemensen,” licht burgemeester Marc Snoeck toe. “Het hele korps werkt de drie dagen, dat is 10 procent meer mankracht dan in 2019. Bovendien doen we ook een beroep op politiemensen uit andere zones en op de federale politie.”

Samen zullen meer dan 250 politiemensen dit weekend in het getouw zijn en ook de brandweer staat paraat. “Zij gaan hun aantal optrekken tot 13 mensen die het hele weekend aanwezig zullen zij in de kazerne. Er is ook een duikteam voorzien dat 24 op 24 kan uitrukken voor mocht er een carnavalist in de Zenne of het kanaal belanden,” aldus Snoeck.



Het drama van Strépy indachtig is de ergste nachtmerrie voor het stadsbestuur en de organisatoren van het carnaval dat er een voertuig zou inrijden op de menigte. “We hadden ons daar al eerder op voorzien,” vervolgt Snoeck. “We hebben vaste wegversperringen voorzien zodat er geen wagens kunnen inrijden op de stoet.”