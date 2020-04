Ook paardensport kreunt onder coronacrisis

Er zijn geen wedstrijden meer en dus ook geen inkomsten van prijzengeld. En omdat de jumpingwedstrijden stil liggen kunnen de fokkers hun paarden ook niet showen aan potentiële kopers. Ook in het paardenbedrijf Vanderhasselt in Wambeek is de crisis goed voelbaar.

Naast de economische gevolgen voor de paardensport, zijn de paarden zelf ook het slachtoffer. Een paard moet kunnen bewegen en wordt ongelukkig van op stal te staan. Gelukkig beschikt Christophe over genoeg ruimte om zijn paarden te laten draven en springen. “Wij hebben het geluk dat we kunnen verder trainen”, zegt zaakvoerder Christophe Vanderhasselt. “Wij hebben een zandpiste, een binnenpiste, en een grote graspiste. Wij kunnen onze paarden tevreden houden.”

Christophe verkoopt ook paarden maar die verkoop ligt momenteel stil. “De meeste van onze klanten zijn uit het buitenland, vaak uit Amerika”, zegt Christophe Vanderhasselt. “De handel is helemaal stilgevallen. Wij hebben gelukkig veel jonge paarden en dus is het niet zo heel erg dat we drie maanden moeten wachten. Maar het mag natuurlijk ook niet te lang duren.”

