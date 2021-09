Naast Vilvoorde blijft ook in Zaventem de mondmaskerplicht in het secundair onderwijs gelden. In alle schoolomgevingen is er ook een afgebakende zone waar iedereen vanaf 12 jaar al zeker tot eind september een mondmasker moet dragen.

Ook in Zaventem mondmasker nog verplicht in de klas

De start van het nieuwe schooljaar betekent ook dat heel wat maatregelen en beperkingen wegvallen, ook in het onderwijs. Zaventem volgt vanaf vandaag alle regels van de hogere overheden, behalve in het secundair onderwijs. Daar blijft de mondmaskerplicht gelden in de klas. “De vaccinatiegraad bij de jongeren is hier lokaal niet zo goed. Daarnaast komt een aanzienlijk deel van de jongeren die in Zaventem school lopen uit de hoofdstad”, zegt burgemeester Ingrid Holemans. “Het zijn geen prettige, maar jammer genoeg noodzakelijke maatregelen.”

Ook in alle schoolomgevingen zal je nog een mondmasker moeten dragen. “Rondom de scholen komt veel volk op hetzelfde moment samen, daarom blijft ook die regel voorlopig behouden. De gemeente kreeg de vraag naar duidelijke en zo nodig aangepaste lokale regels ook van de scholen zelf. Van zodra de gezondheidssituatie wijzigt kunnen ook wij versoepelen”, aldus Holemans.