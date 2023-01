Oorzaak brand Hof ter Nering Beersel wordt nog onderzocht

Het is nog altijd onduidelijk wat de zware brand veroorzaakte die gisteren feestzaal Hof Ter Nering in Beersel in de as legde. Op het moment dat de brand uitbrak, was niemand aanwezig in het gebouw. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld die de zaak onderzoekt.