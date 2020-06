Op- en afrittencomplex Koningslo krijgt ‘vliegende fietsbrug’

Er komt een ‘vliegende fietsbrug’ over het op- en afrittencomplex van de Ring aan de Medialaan en Tyraslaan in Koningslo. Daardoor zullen fietsers op de fietsnelweg R0 veilig en conflictvrij kunnen oversteken. De werken gaan dit najaar al van start en zullen meer dan een jaar duren.

Het op- en afrittencomplex in Koningslo is een onoverzichtelijke wirwar van invalswegen. Alles komt er samen, zowel de op- en afritten als de kleinere gemeentelijke wegen richting Koningslo, Vilvoorde en ook Neder-over-Heembeek. Bovendien is het een druk kruispunt, want bedrijvenzones in de omgeving van het op- en afrittencomplex is een belangrijke bestemming van veel woon-werkverkeer. Voor fietsers is het er danig opletten geblazen.

“De manier waarop zij vandaag de Ring en de rotonde moeten kruisen verloopt inderdaad niet conflictvrij”, legt projectleider Jelle Vercauteren van De Werkvennootschap uit. “Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, zeker in druk verkeer. Dankzij een ‘vliegende fietsbrug’, die op een niveau tussen de brug en de rijweg komt, kan de fietser hier in de toekomst volledig veilig de Ring kruisen op de fietsnelweg R0. De aantrekkingskracht van de fiets als vervoersmiddel voor iedereen die hier in de buurt woont of werkt zal dan ook drastisch verhogen.”

Vandaag neemt de op- en afrit ook te veel ruimte in. “Dat wordt met dit project geoptimaliseerd”, vertelt Vercauteren. “We gaan alles compacter inrichten, daardoor komt ruimte bij voor extra groen en groenverbindingen tussen verschillende parkgebieden. Zo is het voor de fietser niet alleen veilig maar ook aangenaam fietsen. Door alles compacter en vooral ook logischer in te richten, gaat de veiligheid voor het wegverkeer er eveneens op vooruit.” De werken starten dit najaar en zullen een jaar en enkele maanden duren.

De brug waar de Ring vandaag gebruik van maakt wordt bovendien gerenoveerd waardoor de levensduur verlengt. Daardoor zal er ook op de Ring zelf hinder zijn. Er zal zoveel mogelijk gewerkt worden met versmalde rijstroken, zodat het aantal rijstroken hetzelfde blijft. “Als we grote hinder moeten veroorzaken op de Ring zelf, doen we dat enkel ’s nachts, in het weekend of buiten de spitsuren. Wel kan het zijn dat we voor een langere periode de afrit van de binnenring zullen moeten afsluiten. We communiceren daar dan uiteraard tijdig over.”

Foto: De Werkvennootschap