Basketclub BAVI Vilvoorde, dat gedeeld laatste staat in derde nationale, kan in de strijd om het behoud niet meer rekenen op z'n aanvoerder Lars Maesfranckx. Hij moet noodgedwongen stoppen met topbasket.

De 28-jarige Hallenaar stopt namelijk met onmiddellijke ingang met basketten door aanhoudende problemen met z'n achillespezen. Sinds november ligt hij in de lappenmand. Hij zou opnieuw geopereerd moeten worden en basketten op hoog niveau wordt daardoor volgens z'n arts onmogelijk. Maesfranckx, die op de forward- of centerpositie speelt, was bezig aan zijn 3e seizoen bij Vilvoorde en speelde in het verleden onder meer voor eersteklassers als Brussels, Aalst en Willebroek.