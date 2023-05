Open scholendag maakt geïnteresseerden warm voor job als leraar

Vandaag is het Open Scholendag. Geïnteresseerden kunnen dan in een school in hun buurt ervaren wat het is om voor de klas te staan. Het initiatief komt van de departement Onderwijs van de Vlaamse regering en moet laatstejaars secundair, studenten van de lerarenopleiding en potentiële zij-instromers warm maken voor het vak van leraar. Ook in onze regio gooien een paar scholen de deuren open.

Het lerarentekort blijft een prangend probleem in veel scholen. In Brussel en de Vlaamse Rand zijn de tekorten het grootst. Toch stijgt het aantal inschrijvingen in de lerarenopleidingen en vorig jaar zette een recordaantal zij-instromers de stap naar het onderwijs. “We moeten nu de deuren van onze scholen opengooien en reclame maken voor de schoonste job ter wereld, de job met de grootste impact op jonge mensen,” zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

In KOBOS in Kapelle-Op-den-Bos zijn kandidaat-leraars de hele dag welkom. In april werd de campagne voor de open scholendag afgetrapt. Vanavond zie je in ons nieuws hoe de open scholendag er verliep.