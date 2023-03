Open Scholendag moet leerkrachten lokken: “Twijfels wegnemen bij kandidaten”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts vraagt scholen om op vrijdag 12 mei hun deuren te openen voor de allereerste Open Scholendag. De bedoeling is om alle geïnteresseerden een kijkje voor en achter de schermen van een school te gunnen, zodat kandidaat-leerkrachten een beter beeld krijgen van het lerarenberoep. Weyts stelde de Open Scholendag voor in de Kobos-school in Kapelle-op-den-Bos. “Heel wat mensen denken wel aan het lerarenberoep, maar wagen de sprong niet. De dag kan dan helpen om twijfels weg te nemen”, aldus Weyts.

Iedereen die overweegt om leerkracht te worden, is welkom op de Open Scholendag. Potentiële leraren krijgen zo de kans om een dag te proeven van het lerarenberoep: lessen of een vakvergadering volgen, toezicht houden, overleggen of een handje toesteken. Tussendoor kunnen ze ook vragen stellen aan ervaren leraren over wat lesgeven nu echt inhoudt. “Op lange termijn moet de Open Scholendag kunnen staan naast de Open Bedrijvendag en de Open Monumentendag. Met de allereerste editie willen we vooral een basis leggen voor wat hopelijk uitgroeit tot een nieuwe goeie gewoonte binnen ons onderwijs: fier zijn op onze scholen, fier zijn op het lerarenberoep en zoveel mogelijk mensen eens laten proeven”, zegt Weyts.

Eén van de scholen waar je op 12 mei terecht kan is de Kobos-school in Kapelle-op-den-Bos. De school voert een beleid rond zij-instromers. De school vraagt ouders om een workshop te geven aan de leerlingen over hun specialiteit, talent of beroep om de vonk voor het onderwijs aan te wakkeren. “We sturen ook vacatures door naar ouders van onze 1.700 leerlingen”, zegt personeelsdirecteur Ann Daelemans. “De boodschap is duidelijk: hier ben je welkom, zelfs al neem je maar twee uur per week op. Elk puzzelstukje helpt in de strijd tegen het lerarentekort.”