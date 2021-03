Open VLD zet Hals gemeenteraadslid Marc Picalausa uit partij

De Halse Open VLD zet gemeenteraadslid en voormalig schepen Marc Picalausa uit de partij. Het wordt daarin gesteund door Open VLD nationaal. Volgens de lokale afdeling zijn de meningsverschillen tussen Picalausa en de rest van de partij te groot. De 64-jarige politicus was het enige liberale gemeenteraadslid in Halle.

Volgens de Halse Open VLD waren er heel wat meningsverschillen met Marc Picalausa. Hij zou te veel standpunten innemen die niet van de Open VLD waren en stemde te veel mee met de meerderheid. Na maanden van overleg en bemiddeling wordt Picalausa door de nationale statutaire commissie uit de partij gezet. De Halse Open VLD steunt die beslissing en wil zich nu focussen op de vernieuwing van de Halse afdeling.

Picalausa kan wel nog in beroep gaan tegen de beslissing van de commissie. Mogelijk zal hij de komende jaren als onafhankelijke zetelen in de Halse gemeenteraad Picalausa was in het verleden 15 jaar lang schepen van Financiën in Halle. Bij de gemeenteraadsverkiezingen was hij nog lijsttrekker voor Open VLD, die toen maar één zetel kon bemachtigen. Doordat Picalausa nu uit de partij wordt gezet, hebben de liberalen geen enkele zetel meer.