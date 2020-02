In Heikruis worden momenteel opnieuw dieren in beslag genomen bij een landbouwersgezin in de Eeckhoudtsraat. Eind vorige maand werd het gezin als eerste in ons land veroordeeld tot een effectieve celstraf voor dierenverwaarlozing.

Opnieuw dieren in beslag genomen bij boeren in Heikruis

De inbeslagname komt er na een nieuwe klacht. Dierenwelzijn schakelde de Ark van Pollare uit Lennik in om de dieren weg te halen. In een kleiner hoevegebouw werden eerst een 20-tal schapen, lammetjes en wat pluimvee aangetroffen. Daarna ging het naar de woonplaats van de familie waar in een loods en op een weide dieren werden weggehaald.

Het juiste aantal dieren is nog niet gekend omdat de inbeslagname nog bezig is. Dat werk kan tot in de vooravond duren. Volgens mensen ter plaatse gaat het zeker om meer dan honderd dieren, waaronder een 75-tal schapen. Sommige dieren droegen geen oormerk. Die moesten eerst worden aangebracht voor de dieren getransporteerd mochten worden. De in beslag genomen dieren gaan in quarantaine en worden door dierenartsen onderzocht.

Bij de boerenfamilie werden al meer dan tien keer dieren in beslag genomen. Eind vorige maand kreeg het gezin nog vijf maanden effectieve celstraf voor dierenverwaarlozing. Het is de eerste keer in ons land dat dat gebeurde. Ze kregen toen ook een fikse geldboete en voor de vierde keer een levenslag verbod om nog dieren te mogen houden.