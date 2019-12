Op een weide langs de E40 in Dilbeek zijn vandaag opnieuw dieren in beslag genomen. Dat meldt de Ark van Pollare uit Lennik op sociale media. In totaal haalde het dierenopvangcentrum zo'n twintigtal dieren op.

Opnieuw dieren in beslag genomen in Dilbeek

Er werden al meermaals dieren in beslag genomen op de weide langs de autosnelweg. "In het verleden haalden we daar al honderden dieren weg. Gisteren werd er gesignaleerd dat er alweer pluimvee liep en vandaag werden de aangetroffen dieren al in beslag genomen, op vraag van de politie van Dilbeek. We haalden een twintigtal kippen, enkele hanen en een eend weg", meldt de Ark van Pollare, dat via sociale media de politie van Dilbeek bedankt voor de inzet op het vlak van dierenwelzijn.

Foto: Ark van Pollare