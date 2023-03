Opnieuw wit schuim en ‘chemische geur’ op Vogelzangvijver

Het is een hele poos goed gegaan maar het lijkt erop dat er zich opnieuw een vervuiling heeft voorgedaan op de Vogelzangvijver in Melsbroek. Natuurpunt werd gecontacteerd door verschillende ongeruste wandelaars die een schuimlaag op de vijver hebben opgemerkt. Voorlopig is de afkomst onduidelijk.

Sinds voorbije woensdag lopen de verontruste reacties binnen bij Natuurpunt MAVIST. “Ook ik werd inderdaad gecontacteerd door bezorgde burgers over het schuim op de Vogelzangvijver en in de beek die door het bos loopt”, zegt Daniel Poesmans. “De meesten hadden het ook over een ‘chemische’ geur of zelf stank. Wat de oorzaak is en of het al dan niet schadelijk is, is mij onbekend. Het stroomt wel binnen via de ingang komende van het wachtbekken op het luchthavengebied. Het lijkt mij wel gepast dat de verantwoordelijken met de nodige communicatie de talrijke wandelaars de nodige – al dan niet geruststellende – informatie bezorgen.

Het is niet voor het eerst dat er een vervuiling in de Vogelzangvijver in Melsbroek werd vastgesteld. De voorbije jaren werd meermaals alarm geslagen omwille van een wit schuim en een verdachte chemische geur. Toen bleek dat het product om de start- en landingsbanen van de luchthaven te ontijzelen de boosdoener was. De luchthaven beloofde om maatregelen te nemen en de problematiek leek het voorbije anderhalf jaar ook stilaan tot het verleden te behoren. Tot nu dus. Volgens woordvoerster Nathalie Pierard is Brussels Airport op de hoogte. “Het probleem wordt momenteel onderzocht maar de oorzaak is voorlopig nog niet gekend.”