Opnieuw zwaar verlies voor Brussels Airlines

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft in de eerste helft van dit jaar een verlies van 143 miljoen euro geleden. Door de coronamaatregelen is het aantal vluchten nog altijd beperkt en dat speelt Brussels Airlines flink parten.

Brussels Airlines liet in de eerste helft van dit jaar een verlies van 143 miljoen euro optekenen. Zeer slechte cijfers, maar uiteraard niet verwonderlijk gezien de reisbeperkingen die nog altijd gelden. Ook de andere cijfers die de luchtvaartmaatschappij voorlegt, ogen niet bepaald fraai. “De inkomsten in het eerste halfjaar daalden met 45% ten opzichte van vorig jaar, tot 138 miljoen euro”, staat te lezen in een persbericht. “In vergelijking met het voorgaande jaar vervoerde Brussels Airlines 57% minder passagiers tussen januari en juni en de bezettingsgraad ging er 11,7 procent op achteruit tot 60,7%.” De herstructurering bij Brussels Airlines, waarbij de vloot met 30% en het personeelsbestand met 25% ingekrompen wordt, is intussen bijna achter de rug. “Daarom verheugt Brussel Airlines zich om vanaf nu te kunnen investeren in een duurzame en structureel rendabele toekomst”, klinkt het nog.