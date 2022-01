Opsporingsbericht naar verdachten van gewelddadige diefstal in Grimbergen

Het parket van Halle-Vilvoorde is op zoek naar twee verdachten van een diefstal met geweld in Grimbergen. De feiten gebeurden op zaterdag 7 augustus rond 17u40 op de Antwerpselaan. De politie vraagt dat al wie meer weet zich meldt.

Op zaterdag 7 augustus wandelde een jongeman van de tramhalte Esplanade in de Meiseselaan in Brussel naar zijn woning in de Oude Mechelsestraat in Grimbergen. Ter hoogte van de carpoolparking op de Antwerpselaan vielen twee onbekende mannen hem langs achter aan. Hij werd in het gezicht en op de schouder geslagen en bedreigd met een mes. Uiteindelijk kon het slachtoffer een auto doen stoppen en om hulp vragen, waarop de mannen wegliepen in de richting van de appartementen aan het begin van de Nieuwelaan.

De eerste verdachte is struis gebouwd en droeg op het ogenblik van de feiten een donkere sweater met kap, een lichtkleurige broek en witte schoenen. De tweede verdachte is normaal gebouwd en droeg op het ogenblik van de feiten een zwarte broek, een witte sweater en donkere schoenen. Ze spraken beiden Frans.

Wie deze personen herkent of meer informatie heeft over de zaak, kan contact opnemen met de politie via opsporingen@police.belgium.eu of het gratis nummer 0800/30.30.0