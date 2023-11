Opsporingsbericht Wie heeft Kyu uit Halle gezien?

Politie en parket is op zoek naar Kyu Berghmans. Tussen afgelopen zondag en maandag verliet hij zijn woning in de Steenstraat in Halle. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Kyu verliet zijn woning in de Steenstraat tussen zondag 29 oktober om 15u00 en maandag 30 oktober om 9u00. Zijn voertuig, ene grijze Nissan Micra met nummerplaat 1-LTJ-322 werd gisteren aangetroffen aan de Suikerkaai in Halle. Kyu is tussen 1m60 en 1m65 groot en normaal gebouwd. Hij is kaal, draagt een bril en kan verward overkomen. Heb je Kyu gezien of weet je waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu. Je kan getuigen via het gratis nummer 0800 30 30 0.