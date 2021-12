Voor de 28ste keer heeft Roland Kempeneers uit Steenokkerzeel een kerststal gebouwd aan zijn woning langs de Mulslaan. Ieder jaar wordt de stal in een opvallend decor gehuld. Dit jaar is dat een beenhouwerij.

Een kruidenierszaak, een ode aan het witloof of jagers: allemaal waren ze al eens het decor voor de kerststal van Roland Kempeneers uit Steenokkerzeel. Jaarlijks bouwt hij een stal, maar dan wel altijd één in een opvallend decor. Dit jaar is dat een soort van beenhouwerij. Zo zien we varkens in de stal, zwarte pensen tot zelfs een condoom. Waarvoor dat laatste dient, zie je vanavond op onze zender.