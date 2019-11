Opvangcentrum Alsemberg toont hoe het wel kan

Er is de voorbije dagen heel wat te doen over opvangcentra voor asielzoekers in Vlaanderen. Aanleiding is de brandstichting in een voormalig woonzorgcentrum in het Limburgse Bilzen. Onze regio telt drie opvangcentra: in Steenokkerzeel, Zaventem en Alsemberg. Het centrum in Alsemberg bewijst hoe het ook anders kan.

Het asielcentrum in Bilzen is de voorbije dagen niet uit het nieuws weg te slaan. De buurt protesteerde tegen de komst van het centrum, vorige week werd er met opzet brand gesticht. 'Politieke terreur' volgens sommige politici. Dat het ook anders kan, bewijzen ze in Alsemberg. Vandaag de dag is er plaats voor 210 mensen. Daar opende het Rode Kruis in 1998 al een opvangcentrum voor asielzoekers.

In het voormalige Brugman-sanatorium aan de rand van het Gasthuisbos worden al meer dan 20 jaar asielzoekers opgevangen. Aanvankelijk gebeurde dat met heel veel vragen en ook verzet bij de buurtbewoners. Maar al snel maakte het wantrouwen plaats voor aanvaarding. In de 20 jaar dat het opvangcentrum bestaat, zijn er nooit noemenswaardige problemen geweest. Dat is te danken aan de open geest en de bereidheid tot dialoog die men in het centrum steeds belangrijk heeft gevonden.

RINGtv sprak met voormalig burgemeester van Beersel Hugo Casaer (CD&V). Hij was eind jaren '90 een voorvechter van het opvangcentrum.