Opvangcentrum Haven 21 sluit de deuren in Halle

Sinds 2000 konden kwetsbare mensen in de regio Halle-Vilvoorde in Haven 21 terecht voor residentiële opvang. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die te maken hebben met partnergeweld thuis of geen dak meer boven hun hoofd hebben. “De provincie Vlaams-Brabant stelde het gebouw ter beschikking, wij deden de uitbating sinds 2010”, vertelt Shari Robijns, adjunct-directeur van CAW Halle-Vilvoorde. “Hier verbleven al die jaren volwassenen en gezinnen tijdelijk wanneer ze nergens anders terechtkonden. Maar wegens structurele problemen aan het gebouw moest het opvangcentrum de deuren sluiten op 1 december.” CAW Halle-Vilvoorde wilde de kwetsbare mensen in Halle-Vilvoorde niet letterlijk en figuurlijk in de kou laten staan en ging daarom samen met een aantal partners op zoek naar een oplossing. “Via sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren en lokale besturen worden panden gehuurd of verkregen om tijdelijke opvang aan kwetsbare mensen in de regio te kunnen aanbieden in kader van winteropvang, crisisopvang en tijdelijk verblijf”, legt Shari uit. “Maar een definitieve oplossing voor mensen in acute woonnood is het niet. We hopen die op lange termijn nog te kunnen vinden.”

