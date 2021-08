Opwijk voert nieuw parkeerplan in

Opwijk heeft een nieuw parkeerplan klaar. Het plan moet het centrum van de gemeente aangenamer maken. Concreet wordt Opwijk opgedeeld in vijf parkeerzones, in elke zone zal een beperkte parkeertijd gelden.

Het parkeerplan van de gemeente Opwijk kwam tot stand na inspraak van bewoners en advies van een studiebureau. Op 1 september treedt het in werking. Volgens het plan wordt de gemeente opgedeeld in vijf parkeerzones. In die vijf zones zal je dagelijks tussen 9 tot 18 uur dertig minuten tot 2 uur gratis kunnen parkeren met je parkeerschijf achter de voorruit. Inwoners kunnen ook bewonerskaarten aanvragen, behalve als je over een eigen garage of standplaats voor je huis hebt. De bewonerskaarten kosten 10 euro en zijn drie jaar geldig.

Langer dan twee uur parkeren kan voor de gemeente Opwijk onder meer aan het station, op de Borchtsite en aan het Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk. Die parkings liggen op wandelafstand van het centrum. Het nieuwe parkeerplan maakt deel uit van een breder plan om de levenskwaliteit in het centrum van Opwijk te verbeteren. Zo volgt later nog de heraanleg van enkele straten en een herinrichting van het centrale plein in de gemeente.