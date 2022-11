Opwijk is op zoek naar een nieuwe invulling voor de site van de Sint-Pauluszaal. De populaire zaal wordt binnenkort afgebroken en dus is de gemeente op zoek naar een nieuwe bestemming. Het schrijft daarvoor een wedstrijd uit.

De Sint-Pauluszaal werd gebouwd rond 1910 en groeide uit tot een populaire ontmoetingsplek in de gemeente. Maar omdat de zaal bouwvallig is, wordt die volgend jaar afgebroken. Het gemeentebestuur gaf daarvoor al de toestemming, net als de afbraak van het aanpalende café. Opwijk zoekt nu een nieuwe invulling voor als alles afgebroken is. Het doet via een wedstrijd. “Kandidaten krijgen 750 euro om hun plannen voor te bereiden. De winnaar mag het project dan verder uitwerken”, zegt burgemeester Inez De Coninck. “Ik reken vooral op meer groen. Het gebied rondom de zaal is dichtbebouwd, dus een beetje extra open ruimte kan geen kwaad.”